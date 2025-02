Ravennatoday.it - Polveri sottili, Ravenna in Comune: "La centralina in zona industriale sfora i limiti 69 giorni all'anno"

Leggi su Ravennatoday.it

A seguito del report Mal'Aria di Legambiente, la listaininterviene per fare il punto sulla qualità dell’ariate. "Come ampiamente prevedibile abisognerebbe imparare a smettere di respirare per godere di miglior salute", commenta la lista civica, con la stazione di.