Lanazione.it - Polmonite, broncopolmonite o bronchite? Le differenze e quando bisogna chiamare il 118

Firenze, 5 febbraio 2024 – Anche in Toscana crescono i casi di sindromi simil-influenzali che stanno portando ad un aumento delle polmoniti. Con il dottor Simone Magazzini, responsabile della centrale 118 di Firenze e Prato, facciamo chiarezza sulla situazione, sui sintomi e sullecon le altre infezioni respiratorie. Dottor Magazzini, negli ultimi tempi si è registrato un aumento significativo dei casi di. Qual è la situazione dal suo punto di osservazione? "A Prato, come ci aspettavamo per la stagionalità, c'è un numero discreto di infezioni respiratorie, anche a causa dell'alto numero di anziani. Abbiamo visto un incremento delle complicanze batteriche e dei casi di. Registriamo un incremento degli accessi e dei ricoveri che, comunque, è in linea con quel che avviene tutti gli anni.