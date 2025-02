Polizia Locale oltraggiata sui social, la condanna del Sindaco di Latina

Leggi su Ilfaroonline.it

, 5 febbraio 2025 – Ladi, agli esiti di approfonditi accertamenti, ha provveduto a deferire a piede libero presso la Procura della Repubblica due cittadini latinensi, di 41 e 54 anni, per il reato previsto e punito all’articolo 342 del Codice penale, oltraggio a corpo politico amministrativo e giudiziario, aggravato dalla diffusione a mezzo.L’indagine è scaturita da alcuni contenuti diffamatori pubblicati su Facebook, a commento di un articolo di stampa inerente i dati sulle sanzioni pecuniarie elevate dal Corpo della, coordinata da Sabrina Brancato, nel corso del 2024, resi noti in occasione della festa in onore di San Sebastiano.Le due persone denunciate rischiano l’applicazione della multa fino a 5.000 euro.“L’esigenza di mantenere elevata l’attenzione su tali fenomeni – ha dichiarato ilMatilde Celentano – è volta ad assicurare un ambito di legalità nel quale i cittadini siano consapevoli della vigenza dell’ordinamento penale anche in areae quindi in ogni contesto pubblico, scongiurando la diffusione dell’erronea sensazione che internet si sottragga alla commissione di reati e illeciti in tal senso”.