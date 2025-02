Agi.it - Poca pioggia con l'alta pressione, ma nel weekend tutto cambia

Leggi su Agi.it

AGI - Un vasto campo disi estende ancora tra Atlantico, Europa occidentale e Mediterraneo portando condizioni meteo per lo più asciutto su tutta l'Italia. Poche variazioni tra oggi e domani con solo qualcheda segnalare su Sicilia e Sardegna. Nei prossimi giorni però ecco che l'anticiclone punterà verso la Scandinavia e aria fredda si metterà in moto scorrendo sul bordo meridionale fino a raggiungere la Francia. Mediterraneo solo sfiorato dal freddo con temperature in calo ma comunque vicine alle medie del periodo. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano comunque un possibile peggioramento meteo entro ilcon maltempo che dovrebbe interessare sopratil Nord-Ovest, con neve anche a bassa quota, i settori tirrenici centrali e il Sud. Su Sicilia e Calabria non esclusi fenomeni anche intensi a carattere di temporale o nubifragio.