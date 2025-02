Nerdpool.it - Plankton: Il film anticipa l’uscita su Netflix con il primo trailer e il primo poster

Leggi su Nerdpool.it

avrà untutto suo: la banda di SpongeBob SquarePants arriverà suin primavera con: The Movie, e i fan possono dare un’occhiata a ciò che li aspetta. L’anno scorso, quando SpongeBob SquarePants ha festeggiato il suo 25° anniversario con Nickelodeon, i fan hanno avuto modo di vedere SpongeBob e la sua ciurma in ogni sorta di nuove avventure e marachelle attraverso nuovi progetti. Tra questi, l’anno scorso Sandy Cheeks ha avuto un’avventura cinematografica tutta sua, pubblicata su: Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie. Ma sembra che il prossimoin arrivo suvada nella direzione completamente opposta.: The Movie sarà untutto incentrato sue lascia intendere che, dopo tutti i suoi piani di dominazione del mondo, finalmente dovrà fare i conti con le conseguenze di Karen, stufa dei suoi fallimenti nel corso degli anni.