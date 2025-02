2anews.it - Piscinola, sparatoria in strada: uccisi 2 pregiudicati

Laè avvenuta in via Vincenzo Janfolla II traversa, periferia nord di Napoli, nel quartiere: inutili i soccorsi e il trasporto in ospedale. Duesono morti in unaverificatasi nel corso della serata di ieri alla periferia di Napoli: si tratta di Salvatore Avolio, di 32 anni, e Francesco Abenante, 34 .