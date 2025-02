Ilrestodelcarlino.it - Piscina comunale, ci siamo. Lavori al via la prossima settimana

Dopo mesi di attesa e non poche polemiche sulla situazione della, idi riqualificazione partiranno la. L’intervento, finanziato per un totale di 400mila euro, prevede una serie di opere essenziali per la messa in sicurezza e il miglioramento della struttura. Il bando di gara si è chiuso e l’appalto è stato assegnato in modo da consentire l’avvio della fase operativa dell’intervento. L’impianto necessitava da tempo di una riqualificazione profonda. Gli utenti segnalavano condizioni precarie, con infiltrazioni, spogliatoi deteriorati e problemi strutturali diffusi. Il cedimento di alcune parti dell’intonaco e il degrado delle travi portanti hanno reso indispensabile un’azione immediata. L’intervento arriva dopo il rifacimento della copertura esterna, realizzato nel 2022, che aveva migliorato solo in parte la situazione.