Pisani | basta vandalismo a Vibo Marina è tempo di giustizia

Ecco la dichiarazione di Silvioposta su facebook in seguito all’ennesimo atto vandalico ai danni dell’opera che ricorda il Comandante Natale De Grazia.“Purtroppo, i responsabili sono tornati per completare quella che posso definire un’opera vandalica. Ancora non riesco a capire perché accanirsi così tanto. Chi ha compiuto questo atto, a mio avviso, non è neanche nato quando fu ucciso il Comandante Natale De Grazia, un grande personaggio che si sacrificò, in parte, per proteggere le nostre famiglie dai pericoli dei rifiuti radioattivi, sia a terra che in mare. Eppure, loro, con il, sembrano voler negare questo sacrificio.Mi chiedo: qual è il movente di tali atti? Mi auguro vivamente che non si tratti di una sfida tra ragazzi, quelle provocazioni che ormai trovano terreno fertile sui social network.