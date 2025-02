Lanazione.it - Pisa, mai più voli sulla Torre. Finita la sperimentazione, ora le nuove rotte e il futuro del Galilei

, 5 febbraio 2025 – Mai piùsopra o vicino alla. Ladelleprocedure di decollo è terminata e i sordel sito Unesco sono finiti. Per sempre. E’ quanto si apprende da fonti aeroportuali, dopo che nei giorni scorsi la vicenda dellein partenza daaveva creato disagi e polemiche soprattutto tra i residenti, amplificate dalla preoccupazione espressa dal sindaco Michele Conti proprio riguardo ai passaggi ripetuti “in prossimità del sito Unesco” e condivise anche dal presidente dell’Opera della primazialena, Andrea Maestrelli, che ha messo in guardia da possibili rischi, dovuti alle eventuali vibrazioni, per la staticità del monumento italiano più iconico. Dopo le polemiche di questi giorni ladelle ultime settimane si è conclusa e già da qualche giorno basta alzare gli occhi al cielo, nel centro cittadino, per capire che qualcosa è cambiato e che idi prima non transitano più.