Pisa, inaugurata una panchina rossa all’aeroporto

, 5 febbraio 2025 – In occasione dell’Airport Day, la giornata nazionale promossa da Assaeroporti per valorizzare il ruolo strategico degli aeroporti nello sviluppo economico, sociale e ambientale del Paese, Toscana Aeroporti conferma il proprio impegno nei confronti della comunità con l’inaugurazione di una, simbolo della lotta contro la violenza di genere, presso l’Aeroporto di. L’iniziativa vuole essere un segnale concreto di sensibilizzazione per i passeggeri e la comunità locale, sottolineando l’importanza di creare spazi sicuri e inclusivi anche all’interno degli aeroporti e ricordando l’urgenza di un impegno collettivo per prevenire e combattere questo fenomeno. L’adesione di Toscana Aeroporti all’Airport Day 2025 si inserisce in una visione più ampia che vede gli scali die Firenze non solo come snodi di connessione e crescita economica, ma anche come attori socialmente responsabili.