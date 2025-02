Sport.quotidiano.net - Pisa Beach Soccer, Hulk convocato in Coppa America

, 5 febbraio 2025 - In attesa del gradito ritorno ala prossima estate, arrivano ancora soddisfazioni per Edsone non solo. Fresco di nomina tra i 120 giocatori candidati alStars 2024, il capocannoniere dello scorso campionato di Serie A ha appena ottenuto la convocazione in nazionale per la prossima Copa América, in programma dal 22 febbraio al 2 marzo.- Già campione del mondo, il Brasile si presenta anche al massimo appuntamento continentale da campione in carica. Sempre con la Seleção, nei mesi scorsiha conquistato prima la Liga Evolución de Fútbol Playa – Zona Norte come capocannoniere della competizione, poi la terza medaglia d'oro ai NeomGames. E in maglia verdeororitroverà il connazionale Datinha, altro candidato alStars 2024.