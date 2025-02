Internews24.com - Piquè scopre le carte: «Inter in Champions League? Ecco cosa riuscirà a fare Inzaghi»

di Redazionesi è espresso sul possibile cammino dell’in: le dichiarazioni dell’ex difensore del Barcellona sulla scorsa europeaGerard Piqué,vistato a margine della prima giornata di Kingsdisputata a Milano, ha parlato anche della prossimache vedrà l’impegnata da marzo dopo aver raggiunto direttamente gli ottavi di finale.LA PREVISIONE – «Spero che vinca il Barça. Credo che ha fatto un’ottima prima fase arrivando seconda dietro il Liverpool, vedremo se riusciremo a vincere quest’anno. Anche l’è tra le favorite? “Ha fatto un’ottima prima fase, sta facendo molto bene. Vedremo sead andare lontano»Nei mesi scorsiè tornato a parlare del suo addio al calcio, rievocando anche il momento del pareggio tra Barcellona edi due anni fa: «Se non fosse stato per quella azione – ha confermato Piqué – non ci sarebbe stata la Kings