Pil | Upb rivede a ribasso stime a +08% nel 2025 +09% nel 2026

Lapresse.it - Pil: Upb rivede a ribasso stime a +0,8% nel 2025, +0,9% nel 2026

Leggi su Lapresse.it

Milano, 5 feb. (LaPresse) – “L’UPB aggiorna le previsioni sul PIL dell’Italia, la cui crescita si sarebbe attestata per il 2024 allo 0,7 per cento e poi si rafforzerebbe in misura modesta nele nel, rispettivamente allo 0,8 e 0,9 per cento. Il quadro macroeconomico dell’economia italiana si conferma soggetto a rischi, complessivamente orientati al. Le nuove previsioni sulla crescita dell’economia italiana sono lievemente inferiori a quelle realizzate in autunno, per la validazione del quadro macroeconomico del Piano strutturale di bilancio di medio termine. Mentre le revisioni per lo scorso anno riflettono il trascinamento statistico dei nuovi dati dell’Istat sul 2023, le revisioni sul-26 sono prevalentemente ascrivibili al deterioramento delle proiezioni sugli scambi internazionali e all’aumento del prezzo del gas”.