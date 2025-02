Ilgiorno.it - Picco di gastroenterite virale, l’invito dei medici: “Lavarsi spesso le mani è la prima delle difese per cercare di non ammalarsi”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 5 febbraio 2025 –le, la regola d’igiene fra le più semplici da applicare, è in queste settimane la migliore abitudine da utilizzare per “fare scudo” all’epidemia diche, come avverte il dottor Matteo Bassetti dell’ospedale Gaslini di Genova, sta registrando unin questo momento che non si era mai verificato nei mesi precedenti. Il norovirus è uno degli “osservati speciali” di questa stagione invernale. "lepuò salvare la nostra vita", è il messaggio lanciato via social dall'infettivologo noto a tutti gli italiani dai tempi della pandemia da Covid, che prende spunto proprio da un video diffuso dai Cdc americani – I Centers for disease control, corrispondenti al nostro Istituto superiore di sanità – sulla prevenzione contro il norovirus per ricordare l'importanza dell'igiene della, pilastro anticontagio, per arginare la corsamalattie infettive.