Lanazione.it - Picchia e minaccia il cognato con la motosega. Denunciato

Prima lo ha pestato, poito con una. È successo in un’abitazione di Perugia dove gli agenti della squadra volante sono intervenuti per rispondere a una chiamata di aiuto. I poliziotti della questura, raggiunta la casa, hanno raccolto la denuncia dell’uomo che aveva chiesto il loro intervento. Il quale ha raccontato che in seguito ad una liteinnescatasi per futili motivi, ilera andato in escandescenza e lo avevato, arrivando, come detto, arlo di morte con una. Era stato a quel punto che, spaventato, lo aveva chiuso fuori dall’abitazione chiedendo l’intervento della polizia. Fermato il presunto responsabile, un 38enne, lo hanno portato in questura per accertamenti e quindiper percosse e minacce aggravate. L’episodio, inoltre, è stato inserito nell’applicativo Scudo, dedicato proprio alla prevenzione e del contrasto dei fenomeni di violenze domestiche o di genere.