Quotidiano.net - Photoansa 2024: presentazione a Napoli del libro fotografico ANSA

C'è il ritorno di Trump alla guida degli Stati Uniti, ci sono le immagini dell'alluvione che ha messo in ginocchio la Spagna, le vittorie di Jannik Sinner ma anche le guerre, da Gaza all'Ucraina, l'addio ad Alain Delon, i 70 anni della tv., ildell', ha sintetizzato così ilattraverso scatti che hanno fermato il tempo raccontandolo. Unche oggi è stato presentato anche a, alle Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco dinonché presidente dell'Anci Gaetano Manfredi, ma anche l'ex parroco della Sanità protagonista della rinascita del quartiere don Antonio Loffredo, il direttore esecutivo Arte, Cultura e Beni storici di Intesa Sanpaolo Michele Coppola, i campioni di pugilato Patrizio Oliva e Irma Testa (in videocollegamento) si sono alternati in un confronto sull'attualità.