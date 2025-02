Ilrestodelcarlino.it - Pfizer, Casini del Pd: “Una realtà strategica”

Ascoli Piceno, 5 febbraio 2025 – Non solo i problemi per lo stabilimento Beko di Comunanza. Nel Piceno c’è un’altra azienda in sofferenza, nella quale alcuni lavoratori rischiano il posto. Si tratta della, che pochi giorni fa ha annunciato il licenziamento di 82 dipendenti a tempo indeterminato: in media, più di una persona su dieci, visto che, nello stabilimento di Campolungo, ci sono 759 dipendenti. Da un anno, la multinazionale americana del farmaco sta facendo fronte al calo nelle vendite dei farmaci e dei vaccini anticovid, non rinnovando i contratti in somministrazione e operando piccoli licenziamenti. La riduzione del personale, però è il piano chesta portando avanti nei suoi circa quaranta stabilimenti in tutto il mondo. Ad Ascoli era stata avviata la produzione del Paxlovid, vaccino commercializzato soprattutto in Cina.