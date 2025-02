Dayitalianews.com - Petronela, di 46 anni, non da sue notizie alla famiglia ormai dal giorno di Capodanno. Ricerche in tutto il Lazio

Leggi su Dayitalianews.com

Cresce l’ansia per la scomparsa diStirbu, 46, di cui non si hanno piùdal 31 dicembre 2024. La donna è stata segnalata per l’ultima volta a Rocca di Papa (RM) e da allora i familiari non hanno più avuto contatti con lei.Descrizione della persona scomparsaStirbu è:Alta 1,50 mPesa circa 45 kgHa capelli corti e scuriOcchi scuriNon si hanno informazioni sull’abbigliamento che indossava al momento della scomparsa.Contatti per segnaniChiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare immediatamente:Pronto Penelope: 339.6514799 (anche WhatsApp)Pubblico Soccorso: 112Leproseguono e lachiede massima diffusione dell’appello affinché chiunque possa fornire dettagli utili per ritrovarla.#Scomparsa #RoccaDiPapa #RicercaPersona #Appello #EmergenzaL'articolo, di 46, non da suedaldi