Metropolitanmagazine.it - Peter Weller parla di un possibile ritorno del RoboCop in una serie TV

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Gli ambiziosi piani di Amazon MGM Studios per far rivivereper la televisione hanno preso una piega positiva, dato che la star originaleha rivelato che sarebbe disposto ad apparire nel progetto a determinate condizioni. La, emersa dell’acquisizione da parte di Amazon delle proprietà di MGM dopo la loro fusione del 2022, rappresenta l’ultimo tentativo di resuscitare il franchise dopo diversi tentativi falliti , tra cui il film abbandonatoReturns di Neill Blomkamp. Ildinel ruolo, acclamato dalla critica, nel videogioco: Rogue City del 2023 ha dimostrato il continuo appetito del pubblico per interpretazioni autentiche dei personaggi, il che significa che sarebbe una preziosa aggiunta al catalogo di Amazon. La nuovamira a re immaginare il dramma distopico delle forze dell’ordine per il pubblico moderno, mantenendo al contempo i temi principali del franchise sul controllo aziendale e sulla giustizia automatizzata.