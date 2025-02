Ilrestodelcarlino.it - Pesaro si trasforma in set con ’Cenerentola’

Una produzione a cavallo tra Emilia Romagna e Marche. La Genoma Films di Paolo Rossi Pisu sede a Bologna e cuore atorna nella città di Rossini dopo Benelli su Benelli per girare un nuovo film, "La Cenerentola" che, guarda a caso, avrà la città di Rossini come set naturale, Oggi in città inizio vero e proprio delle riprese (il primo ciak si era svolto davanti al teatro Rossini alcuni giorni fa) per il film "tratto dall’omonima opera di Gioachino Rossini con la regia di Fabio Condemi, su libretto di Jacopo Ferretti e liberamente tratto dal soggetto e dalla sceneggiatura originale di Damiano Michieletto. Tra le location coinvolte dal film il centro storico die l’Hotel delle Nazioni e si contano circa 200 persone tra figurazioni e comparse locali. "Dopo la felice esperienza fatta con il film Gianni Schicchi, presentato al 39° Torino Film Festival e su Rai 1, è nata l’idea di un nuovo film per proseguire il percorso di adattamento di un’opera lirica filmata - ha spiegato il produttore del film Paolo Rossi Pisu - l’opera quindi non è presentata in una cornice teatrale, ma tradotta in immagini con ritmo, montaggio e scelta delle location in grado di far vivere le melodie del canto con una resa immediata e coinvolgente.