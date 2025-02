Bergamonews.it - “Percorsi creativi: dalla carta alla pelle”, mostra di Tattoo Academy Bergamo per Fantoni Hub

. Latà si fa strada attraverso linee e sfumature nel segno dell’arte e dell’innovazione., al primo posto tra i licei artistici della bergamasca, annuncia con entusiasmo la sua collaborazione con la, la prima Accademia per tatuatori difondata nel 2022 dall’Associazione LIA – Liberi Imprenditori Associati, per la realizzazione della”.L’inaugurazione ufficiale dell’esposizione si terrà venerdì 14 febbraio alle ore 15:00sede diHUB in Via G. Camozzi, Passaggio Gennaio Sora, 4 a, nello spazio gestitoScuola d’Arte A., graziedisponibilità della Provincia di. Un evento imperdibile che celebra il talento dei giovani artisti che frequentano i corsi dell’Accademia.