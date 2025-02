Ilgiorno.it - Perché nelle procedure di sovraindebitamento il fai da te non funziona

PillitteriMi scrive un lettore chiedendomi circa la tempistica di una procedura per. Più di un anno fa aveva presentato, in proprio, istanza a un organo di composizione della crisi ma ancora non sa quando la pratica potrà essere depositata in Tribunale. Nel frattempo è flagellato dai solleciti dei creditori. Effettivamente la legge 3/2012 (nella sua formulazione attuale) consente di rivolgersi direttamente agli OCC senza l’ausilio di un avvocato il cui intervento è esplicitamente indicato come “non obbligatorio”. Ma è un “fai da te” che, come nel caso del nostro lettore, si traduce sempre in tempi biblici. I gestori della crisi che operano negli OCC, infatti, non sono e non possono essere dei consulenti del sovraindebitato. Sono soggetti terzi che devono vagliare completezza e attendibilità dell’istanza.