Perché le aziende italiane devono accelerare la digitalizzazione

Leggendo i più recenti report sul livello didelle Piccole e medie imprese (Pmi), emergono alcune considerazioni che, anche alla luce delle mie esperienze professionali sul campo, considero allarmanti e di grande importanza. I dati Istat del 2023 registrano come solo il 60,7 per cento delle Pmiadotti almeno quattro delle dodici attività digitali considerate nel Digital intensity index (Dii), indicando quindi in generale un livello diconsiderato di base.Nel dettaglio, appena il 41,4 per cento delle Pmi fa uso di software gestionali, solo il 25,7 per cento sfrutta l’analisi dei dati e appena il cinque per cento delle imprese con almeno dieci addetti adotta tecnologie di IA. Simile fotografia ci viene restituita dal Report “Sme Digital Growth IndeX 2024” che vede l’Italia retrocedere nel 2024 dal diciannovesimo al ventunesimo posto su questo fronte: «l’Italia registra un punteggio del 36,1 per cento, ben al di sotto del 40,2 della media Ue e con un distacco dai Paesi più avanzati ancora più ampio rispetto all’anno precedente»Sempre utile ricordare che il novantacinque per cento delle impreseè una microimpresa, esono esattamente 4.