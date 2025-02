Fanpage.it - Perché la trasformazione dei medici di famiglia in dipendenti del Ssn è un favore alla sanità privata

La bozza di riforma, chiesta da alcune Regioni al governo, che prevede il passaggio deidida liberi professionisti in un regime di convenzione ad un regime contrattuale di dipendenza diretta dal Ssn, non piace ai sindacati. Ma non convince neanche il ministro della salute Schillaci. La discussione però è ancora aperta e il testo, di cui si conoscono pochi dettagli, non è ancora definito.