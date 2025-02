Fanpage.it - Perché Iker Casillas ha dovuto rispondere alle voci messe in giro dall’ex pornostar Claudia Bavel

Leggi su Fanpage.it

Durissimo comunicato via social dinei confronti dell'ex pornodivache in diretta TV avrebbe confermato la loro storia d'amore con particolari e retroscena inediti. Per i quali l'ex portiere è pronto ad adire per vie legali: "Situazione inaccettabile che lede la mia vita privata per la quale non sono mai sceso a compromessi"