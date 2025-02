Liberoquotidiano.it - "Per lei solo drammi". Anna Kalinskaya, in Russia gira una brutta voce: cosa sta succedendo

Cresce la preoccupazione per. In tanti, nel suo paese natale, la, si stanno chiedendostiaalla tennista. Non è infatti passato inosservato il ritiro per infortunio dagli Australian Open e dalla semifinale al Wta 250 di Singapore. "Per lei - si legge da più parti -". C'entra Jannik Sinner? Chissà. In molti comunque iniziano a notare delle strane coincidenze. Prima di stare con il numero uno del tennis,era in grande ascesa: quarti di finale all'Australian Open, finale a Dubai, un salto di 50 posizioni in classifica. Poi, da quando il legame con l'italiano è diventato pubblico, le sue apparizioni in campo si sono ridotte. In ogni caso che i due stiano ancora assieme non è del tutto sicuro. Diversi sostenitori e appassionati di tennis non possono non osservare che "i due si vedono pochissimo".