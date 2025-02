Iodonna.it - Per il DJ e producer di fama mondiale è la prima volta al festival

Shablo è un altro debuttante di Sanremo 2025. Storico DJ ehip-hop, per anni è rimasto dietro le quinte a produrre successi di artisti come Irama e Rkomi, ma ora è pronto a farsi conoscere al grande pubblico con il suo stile unico che mescola sonorità rap old school a suoni urban contemporanei. Il suo brano è La mia parola, cantato insieme a Gué, Joshua e Tormento. Jovanotti a Sanremo 2025: «Sto preparando una sorpresa, ho carta bianca» X Leggi anche › Emis Killa indagato, si ritira da Sanremo 2025: «La magistratura deve lavorare con serenità» Shablo: chi è, età e i primi passi nell’hip-hop insieme ai Club DogoPseudonimo di Pablo Miguel Lombroni Capalbo, Shablo nasce nel 1980 a Buenos Aires dove la famiglia materna emigrò da Senise, provincia di Potenza.