Per gli ex disoccupati che trovano un nuovo lavoro lo stipendio è inferiore o uguale al sussidio | i dati della Cgil

Milano – La via d’uscita dal tunneldisoccupazione è spesso unprecario e sottopagato, con unoche per un milanese su tre è addiritturao simile alla Naspi, l’indennità di sostegno al reddito. Impieghi che nel 26% dei casi sono ottenuti tramite social e piattaforme digitali che mettono in contatto domanda e offerta di, in una totale disintermediazione che lascia il lavoratore indifeso nella giungla dei contratti. Solo l’1,24% è riuscito a ricollocarsi tramite il canale pubblico dei centri per l’impiego. Si conferma, inoltre, una “sofferenza delle persone in età matura”, con più di 50 anni, che restano senza. Una fotografia emersa da un’indagine pilotadi Milano, che ha distribuito un articolato sondaggio tra 3.800 persone “in transizione occupazionale” seguite dallo sportello Politiche attive del sindacato.