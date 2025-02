Spazionapoli.it - Peppe Iodice chiama Criscitiello: la gag dopo le polemiche sul Napoli (VIDEO)

Calcioultimissime- La gag ci: la telefonata a Michelele recenticon i tifosi del.Negli ultimi giorni hanno fatto un po’ arrabbiare alcuni tifosi delalcuni fatti accaduti sull’emittente Sportitalia. L’inizio è stata una gag in collaborazione fra Michelee Tancredi Palmeri in diretta appenala fine del calciomercato. Palmeri ha infatti ironizzato riaprendo la porta che simboleggia la chiusura del mercato “cercando” i calciatori non acquistati dal, cioè Garnacho, Adeyemi e Saint-Maximin.L’ironia disue SportitaliaL’intento ironico della trasmissione non è stato apprezzato in terra azzurra e ha espresso disappunto in diretta nella trasmissione di ieri anche un giornalista della stessa emittente come Manuel Parlato.