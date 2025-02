Zonawrestling.net - Penta elogia lo spogliatoio WWE:”Qui tutti sono felici e professionali”

è ufficialmente arrivato in WWE, facendo il suo atteso debutto a Raw il 13 gennaio.La stella mascherata ha lottato in tutto il mondo, competendo in AEW, Lucha Underground, AAA, MLW, TNA e varie promotion indipendenti. Ora, sta abbracciando il prossimo capitolo della sua carriera in WWE.Parlando con Scott Fishman di TVInsider, aè stato chiesto come confronta lodella WWE con quelli in cui è stato nel corso della sua carriera: “Mi piace molto questoqui”, ha detto.Dall’intensità di Lucha Underground alla WWE: L’evoluzione di Pentha anche riflettuto sul suo periodo in Lucha Underground e su come quell’esperienza abbia influenzato il performer che è oggi:“Molto. Quando è iniziato Lucha Underground, ero unpiù giovane, più folle, intenso e violento.