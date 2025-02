Juventusnews24.com - Pedro Felipe Juve, il difensore festeggia il rinnovo e gasa: «Non vedo l’ora di guardare al futuro» – FOTO

di RedazionentusNews24, ilil: lapubblicata su Instagram dal brasilianoIldellantus Next Genha pubblicato sul proprio profilo Instagram unaperre il suocon i bianconeri fino al 2029. Il brasiliano vuole vedere alsia per tornare presto dall’infortunio e, chissà, puntare a un posto in prima squadra con Thiago Motta. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da(@04)PAROLE – «Sono felice di rinnovare il mio nuovo contratto e nondial! Grazie a tutti coloro che mi hanno fatto sentire a casa. Il viaggio continua».Leggi suntusnews24.com