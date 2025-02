Quotidiano.net - Pechino e il ciclone Trump. L’economista: effetti passeggeri

di Antonio Troise ROMA Alessandro Lanza (foto), docente di Economia alla Luiss di Roma, non è per niente sorpreso dalla reazione cinese ai dazi di. "Mi verrebbe da dire: chi di dazio ferisce, di dazio perisce. La verità è che con le guerre commerciali stanno tutti peggio. Il sistema potrebbe funzionare se un Paese decide le tariffe e gli altri restano fermi. Invece, dal momento che tutti reagiscono, il risultato è che i prezzi dei beni finali aumenteranno e il sistema industriale soffrirà. È sempre la stessa storia, che si ripete dal Medioevo". Ma quali saranno glidella politica disull’economia cinese? Come si sa, l’interscambio commerciale fra gli Stati Uniti eha superato quello con la Germania. "Nel breve termine ci potrebbe essere un rallentamento del prodotto interno lordo.