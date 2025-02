Sport.quotidiano.net - Paura per Oscar Freire: sparisce per un giorno poi il lieto fine

Roma, 5 febbraio 2025 - L'ultima volta se n'era parlato per le polemiche interne alla Federazione Spagnola alla luce dell'imminente nomina di Alejandro Valverde come nuovo ct:, a sua volta in precedenza in lizza per quel ruolo di prestigio, torna alla ribalta per una vicenda personale ancora poco chiara. I dettagli Tutto si svolge nella giornata di lunedì, quando il tre volte campione iridato, lascia l’abitazione senza effetti personali, come confermato dai primi rilievi effettuati dalla Guardia Civil. Per tutto ilnon dà notizie di sé ai familiari. Nel pomeriggio viene ritrovata la sua auto. Si teme il peggio poi la telefonata che preannuncia il ritorno a casa. In attesa di saperne di più di quanto accaduto in queste ore di, ciò che è noto è che lo spagnolo, ritrovato in buone condizioni, era reduce dalla trasferta per seguire l'AlUla Tour e che, prima e dopo di essa, nulla lasciava presagire quanto sarebbe poi accaduto.