Paura a "Pomeriggio 5", spari contro l'inviato: cos'è successo

News Tv. Attimi di terrore a "Pomeriggio 5", dove Vincenzo Rubano e la troupe televisiva che lo accompagnava sono divenuti bersaglio di colpi d'arma da fuoco durante un servizio per il noto programma televisivo. L'episodio è avvenuto in provincia di Cosenza. Sull'accaduto indaga la polizia. "Pomeriggio 5", spari all'inviato Vincenzo Rubano di "Pomeriggio 5" ha vissuto attimi di terrore. Egli si trovava a Paola, in provincia di Cosenza, per realizzare un servizio per il noto programma televisivo di Canale 5, ma ad un certo punto è divenuto bersaglio di colpi d'arma da fuoco insieme alla sua troupe.