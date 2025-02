Lanazione.it - Passeggiata culturale “I luoghi della Madonna del Conforto in Arezzo” in concomitanza del Giubileo della Speranza 2025

, 5 febbraio“Idelin” indelIl Csi die l’Associazione Il CamminoTraslazione ASD sono liete di presentare la“Idelin”, un evento speciale che si terrà domenica 9 febbraio a partire dalle ore 15:30, in occasione del. "L’iniziativa è organizzata per il secondo anno consecutivo con alcune novità" dichiarano i promotori dell'evento. "Offrirà ai partecipanti un’esperienza immersiva alla scoperta deilegati alla devozionedel, figura centrale e identitariaspiritualità aretina. Lasarà un’opportunità per conoscere meglio la storia e la tradizione locale in un contesto di fede e comunità e di visitarenon sempre aperti al pubblico raccontati da chi li vive nel senso più autentico e profondo".