Lanazione.it - Partita del Cuore, Pisa raccoglie 40mila euro per beneficenza

, 5 febbraio 2025. Oltre 7.000 spettatori sulle tribune dello stadio ed un incasso complessivo di circa, interamente devoluto in. Sono i numeri dell’iniziativa “Metti in campo il– 50 anni di Shalom”, ladi calcio diche si è tenuta lo scorso 16 novembre all’Arena Garibaldi. Un momento di sport e di solidarietà unico nel suo genere al quale hanno partecipato oltre 50 tra società sportive, associazioni e scuole del territorio e che ha visto fronteggiarsi sul campo la Nazionale Cantanti Next Gen e la squadra Shalom nel. Più nel dettaglio, deiraccolti durante la serata ne sono stati devoluti 30mila per la realizzazione di una scuola in Madagascar che ospiterà circa 200 bambini del posto e 10mila per l’acquisto di un monitor per la sala risonanza magnetica dell’Ospedale di Cisanello.