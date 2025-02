Baritoday.it - Parte il percorso verso gli 'Stati generali dell'infanzia': "Prima volta a Bari, coinvolgeremo tutta la città"

Leggi su Baritoday.it

celebrerà per lagli ''. Su proposta’assessore alla Conoscenza con deleghe all’Educazione 0-6 e alla Pubblica istruzione, Vito Lacoppola, la giunta ha approvato ieri la delibera con cui si avvia l’iter per la realizzazione'evento, in cui sarà.