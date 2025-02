Lapresse.it - Parma, incidente elicottero in tenuta Rovagnati a Castelguelfo: tre morti

Leggi su Lapresse.it

Tragedia a, in provincia di: uncon a bordo tre persone si è schiantato in località Noceto. Gli occupanti del velivolo sononell’impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco.nelladella famigliaA bordo dell’viaggiavano due piloti, equipaggio minimo per i voli notturni, e un passeggero. L’è avvenuto all’interno delladella famiglia.Disposto sequestro scatola nera e piani di voloLa procura della Repubblica diha disposto il sequestro della scatola nera e dei piani di volo dell’. Lo schianto è avvenuto poco dopo il decollo del mezzo dalladei, e la velocità con cui il velivolo è precipitato al suolo non ha dato scampo ai tre occupanti.