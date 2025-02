Ilfattoquotidiano.it - Parma, elicottero precipita nella tenuta della famiglia Rovagnati: morto l’erede Lorenzo e due piloti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unè caduto intorno alle 19.20 a Castel Guelfo, frazione di Noceto, in provincia di. Le tre persone a bordo sono tutte morte: si trattava dei duee di, uno dei due fratelli eredi dell’azienda di salumi. Sul posto per gli accertamenti e le indagini anche i carabinieri. La zona era avvolta da una fitta nebbia.Dalle primissime informazioni arrivate ai soccorritori l’stava decollando e forse dopo un tentativo stava provando a tornare a terra. Sono in corso verifiche su un eventuale piano di volo e sulle informazioni date dal velivolo.Isono proprietari del Castello di Castelguelfo e di alcuni appezzamenti di terra nei dintornistruttura. Da quanto apprende Adnkronos,era solito raggiungere il Castello di Castelguelfo quasi tutti i mercoledì dell’anno, partendo indalla sua abitazione situata nel milanese e atterrando nei pressistruttura in provincia di