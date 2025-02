Romadailynews.it - Parlano i genitori del 15enne accoltellato a Trastevere: “Poteva succedere a chiunque”

Leggi su Romadailynews.it

”. Con queste parole idel ragazzodomenica sera a, esprimono tutto il loro sgomento per l’aggressione subita dal figlio. Il giovane, attualmente ricoverato all’ospedale San Camillo, è stato sottoposto a un’operazione d’urgenza per la rimozione della milza (splenectomia).La vittima, grande tifoso della Roma, era solito guardare le partite con gli amici in una pizzeria della zona. Secondo il racconto dei, il ragazzo non conosceva i suoi aggressori e ha già fornito tutti i dettagli utili alla Polizia.L’incubo ha avuto inizio quando ilè stato avvicinato e minacciato da un gruppo di sconosciuti, che gli hanno chiesto il portafogli. Il giovane ha consegnato subito il portafogli, spiegando di non avere nulla con sé.