Anteprima24.it - Parco eolico a Guardia Sanframondi, le associazioni: “Patrimonio immobiliare non puo’ essere svenduto”

Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ stato presentato un nuovo progettosulla testa di, chiaramente in spregio alle leggi vigenti. Entro il prossimo San Valentino, il 14 febbraio, ogni cittadino potrà presentare le opportune osservazioni tecniche contro l’ennesimo attacco al perimetro dell’istituitoNazionale del Matese”. Così in una nota il ‘Comitato spontaneo contro l’selvaggio sulla testa dei cittadini’. “Intanto stiamo già lavorando contro l’incredibile violenza speculativa sulla pelle dei cittadini. Per di più, alcune, tra cui Italia Nostra Matese-Tammaro, sono pronte a dare battaglia in difesa delNazionale del Matese, anche grazie all’ausilio di tecnici preparati e onesti. Ciononostante, il gruppo dirigente delcampano di Piedimonte Matese si è arrogato il diritto di far intendere che i pali eolici possonoinstallati addirittura nell’area destinata a far parte dell’istituitoNazionale del Matese.