Dayitalianews.com - Parcheggia l’auto su una piazzola di sosta, poi viene travolto da un tir: tragedia inspiegabile sull’A14

Leggi su Dayitalianews.com

Un terrificante incidente mortale si è verificato, nel tratto tra Riccione e Cattolica, dove Davide Cesarini, 48enne padre di una ragazza e vicedirettore della filiale di RivieraBanca a Padiglione, frazione di Tavullia, è statoda un camion in circostanze ancora da chiarire.La dinamica dell’incidenteSecondo la ricostruzione fatta finora dalla Polizia Autostradale di Forlì, il 48enne avrebbeto la sua auto in unadilungostrada, vicinodromo di Misano, per motivi da accertare. Poi si sarebbe incamminato a piedi lungo la corsia d’emergenza e dopo pochi minuti sarebbe stato preso in pieno da un tir che sopraggiungeva in direzione Sud.Cesarini dopo il terribile impatto è morto, mentre l’autista del tir ha dichiarato di esserselo ritrovato davanti improvvisamente, senza avere il tempo di frenare o di sterzare.