Paolillo è sicuro | Se l’Inter può vincere la Champions? C’è qualcuno in particolare che la meriterebbe

di Redazione, le parole dell’ex dirigente nerazzurro sul percorso e gli obiettivi deldi Simone Inzaghi: i dettagliErnesto, ex amministratore delegato del, ha recentemente espresso la sua opinione circa le possibilità della squadra dilaLeague. Durante un’intervista ai microfoni di Radio Firenzeviola,ha dichiarato con fermezza che la squadra di Simone Inzaghi ha tutte le carte in regola per puntare al titolo europeo. SU FIORENTINA INTER- «La partita di domani tra Fiorentina e Inter è strana, sia per il minutaggio sia per come è nata. Mi aspetto comunque una partita vivace e combattuta. La Fiorentina ha bisogno di recuperare punti per conquistare dei posti in Coppa.invece ha l’obiettivo di raggiungere il Napoli e ha dalla sua una rosa ampia che le permette dei cambi che sono di qualità quasi pari ai titolari».