Amica.it - Pamela Anderson rivela l’unico trucco che indossa

Leggi su Amica.it

La nuova vita make up free di, ormai, non fa più notizia. Anche se osservare il volto disenzafa sempre un certo effetto. Da icona di bellezza esplosiva degli Anni 90 a icona di consapevolezza e scelte estetiche controcorrente, è sempre in primo piano. A 20 anni come a 57 anni.Ma alle sfilate delle collezioni Haute Couture di Parigi, dove l’attrice statunitense è stata protagonista, unlo hato. A dire la verità. Ed è stata proprio lei a svelarlo, qualche ora fa, sul suo account Instagram. Si tratta di unche ha creato lei stessa, con la sua casa cosmetica Sonsie Skin.Qual è ilchesenza?Eccola, bellissima,alla sfilata di Jacquemus a Parigi.