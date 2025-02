Oasport.it - Pallanuoto, Savona batte l’Oradea nella prima giornata dei quarti di finale di Champions League

Iniziano con una vittoria della Rari Nantesdidella2024-2025 dimaschile: nel primo turno della seconda fase a gironi, infatti, i vicecampioni d’Italia vincono all’esordio nel Gruppo B, passando per 11-15 in casa in casa dei romeni del.Nello stesso girone i magiari del Ferencvaros surclassano gli spagnoli del Barceloneta, sconfitti per 18-10, mentre nel Gruppo A i serbi del Novi Beograd piegano i transalpini del Marsiglia per 15-14, e gli ellenici dell’Olympiacos passano di misura in casa dei croati dello Jadran Spalato, battuti per 11-12.Nel match giocato in Romania i padroni di casa fanno partita pari per una frazione e mezza, restano in scia fino a metà terzo quarto, poi i liguri dominano. Nel primo quartoscappa sul 2-0, ma nelilaccorcia sul 2-1.