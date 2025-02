Anteprima24.it - Pallamano, Genea Lanzara: impegno casalingo contro l’Haenna

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiLaè chiamata a voltare pagina dopo la sconfitta rimediata a Sassari. I rossoblu hanno analizzato la gara, vinta certamente con merito dai sardi ma anche giunta di riflesso ad una settimana travagliata per latra infortuni e malanni stagionali, circostanza registratasi tra l’altro sempre col Verdeazzurro anche nella gara di andata. Nessun alibi, ma anche dati di fatto che già nel corso del girone di andata hanno portato a qualche passo falso dei salernitani, a causa di una rosa non al completo e che, soltanto in poche occasioni sinora, ha potuto mostrare appieno il suo potenziale.Bisogna, insomma, rimboccarsi le maniche, cercare di recuperare qualche infortunato e lavorare al meglio in settimana per arrivare pronti alla sfida di Sabato 8 Febbraio quando, alla Palestra Palumbo, giungerà