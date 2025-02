Internews24.com - Palladino guarda all’Inter: «Con loro saranno due partite a due facce, proveremo a metterli in difficoltà. E su Bove vi dico questo»

di RedazioneL’allenatore della Fiorentina, Raffaele, ha voluto dire la sua in vista della sfida di domani in campionato contro l’InterIntervenuto in conferenza stampa nella giornata di ieri, Raffaele, tecnico della Fiorentina, ha parlato così in vista della gara di domani contro l’Inter.SUL MERCATO – «Sono state fatte scelte per creare una Fiorentina sempre più forte e credo sia stato un fatto grandissimo lavoro. I direttori hanno lavorato h24 inmese, erano sempre in ufficio. Per migliorare la squadra. Sinceramente sono molto soddisfatto del mercato fatto, dei due mercati con me. Sono arrivati calciatori importanti, giovani ma comunque daranno un valore aggiunto a questa rosa».A EFFETTIVI COME SIAMO MESSI CONTRO L’INTER? – «Per giovedì come sapete non possiamo schierare i nuovi, saremo pochissimi.