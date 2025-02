Davidemaggio.it - Pagelle TV della Settimana n. 3/2025

10 C’è Posta Per Te Il people show si conferma il prime time lungo più vistotv. Gli ascolti sono persino cresciuti con la quarta puntata di sabato scorso che ha sfiorato i 4,9 milioni di spettatori. Un vero e proprio unicum per risultati ma anche per contenuti. C’è Posta per Te è in grado di dare una forma a contrasti ed emozioni coinvolgendo oltremodo chi è a casa. Merito di Maria De Filippi che, come sottolineato da Davide Maggio a TV Talk, può contare su una straordinaria attitudine a capire il suo interlocutore e il suo pubblico. Ad esser cambiato negli anni è il suo ruolo sempre più punto di riferimento fiduciario e autorevole per chi partecipa alla trasmissione.TVn. 3/Davide Maggio.