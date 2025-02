P Chigi | escludiamo giornalisti spiati da intelligence

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 5 feb. (askanews) – “In merito a quanto pubblicato da alcuni organi di stampa su presunte attività di spionaggio che avrebbero riguardato operatori dell’informazione, la Presidenza del Consiglio esclude che siano stati sottoposti a controllo da parte dell’, e quindi del Governo, i soggetti tutelati dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), compresi i”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzoche si riferisce al caso di un centinaio di, tra cui il direttore di Fanpage Francesco Cancellato, che sarebbero stati controllati con un sofisticato software spyware. “Trattandosi di una questione che il governo considera di particolare gravità – prosegue Palazzo-, è stata attivata l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che dipende dalla Presidenza del Consiglio.