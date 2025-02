Movieplayer.it - Oscar 2025, i candidati al miglior film d’animazione: da Inside Out 2 a Flow

Una serie di speciali vi accompagnerà in questo mese di attesa per gli Academy Awards. In questo capitolo, analizziamo le pellicole animate in concorso. La prima edizione in assoluto degli, il premio cinematografico per antonomasia che chiude la cosiddetta Award Season si è tenuta nel 1929. 97 edizioni più tardi, saremo ancora tutti sintonizzati lì, il 2 marzo, per la cerimonia in diretta dallo storico Dolby Theatre di Los Angeles e condotta per la prima volta da Conan O'Brien. Il premio ald'Animazione esiste invece solamente nel 2002, quando vinse Shrek della DreamWorks (non la Disney, incredibile), segnando un prima e un dopo. Da lì di strada ne è stata fatta, il linguaggio si è evoluto e il riconoscimento è .